Угрожал убийством певице Злате Огневич: прокуратура сообщила мужчине о подозрении

Прокуратура Киева сообщила о подозрении мужчине, который угрожал убийством украинской певице. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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"В ходе досудебного расследования установлено, что мужчина с 2019 года по январь 2022 года неоднократно осуществлял угрозы убийством в адрес потерпевшей, которые выражались в словесных угрозах, преследовании и отправке ей соответствующих СМС-сообщений в соцсети", – сказано в сообщении.

Уточняется, что очередной инцидент с угрозами произошел 23 января 2022 года. Певица обратилась в полицию.

Следователи установили, что подозреваемый – 40-летний уроженец Черкасской области, проживающий в Киеве. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления.

Мужчина может быть наказан арестом до шести месяцев или ограничением свободы на срок до двух лет.

Жертвой преступления стала украинская певица Злата Огневич. Видео с угрозами в свой адрес она опубликовала в Instagram. В ролике неизвестный мужчина на собственном автомобиле догнал Огневич, когда она села в такси, и угрожал ей убийством в присутствии свидетелей.

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Яна Катасонова

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