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Мега-событие в мире музыки. ABBA выпустила альбом после перерыва в 40 лет: слушайте песни

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2021, 11:09
Мега-событие в мире музыки. ABBA выпустила альбом после перерыва в 40 лет: слушайте песни - Фото
ABBA (Фото: ABBA/Instagram)

Легендарная шведская поп-группа ABBA выпустила девятый альбом после 40-летней паузы. Об этом сообщается на сайте коллектива.

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Новый альбом Voyage состоит из 10 композиций. ABBA анонсировала его выход в начале осени. Песни I Still Have Faith In You и Don't Shut Me Down группа выпустила 2 сентября.

Предыдущий (восьмой) альбом The Visitors группа выпустила в 1981 году. Участники группы Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон ранее заявляли, что их девятый альбом будет последним, передает Euronews.

ABBA также анонсировала концерт в мае 2022 года в Олимпийском парке в Лондоне. Перед зрителями выступят все артисты и будут использованы их голограммы.

Группу ABBA создали в 1972 году, в нее входят Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад. Название – акроним из первых букв имен участников. Группа считается одной из самых успешных в истории поп-музыки. Всего в мире было продано более 350 млн экземпляров их записей. Успех группы начался с победы на конкурсе Евровидение в 1974 году с песней Waterloo.

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Елизавета Кумбер
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группа abba музыка песня альбом
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