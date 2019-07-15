Британский премьер Мэй танцует под "Аббу" на фестивале: видео

В один из своих последних выходных на должности британского премьера Тереза Мэй отплясывала на музыкальном фестивале Henley Festival под хиты Abba "Dancing Queen" и "Mamma Mia". Об этом пишет Reuters.

В сеть попало видео, где Мэй вместе с мужем и другими людьми двигают руками под музыку. Оппоненты неоднократно называли премьера "роботичной", и теперь, пишет агентство, она "решила поюморить", станцевав таким образом.

"В прошлом году она танцевала со школьниками в ЮАР, после чего вышла на сцену на конференции Консервативной партии под "Dancing Queen" и показала странное механистичное движение рукой. Это стало вирусом в соцсетях", - пишет Reuters.

Ранее президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер передразнил танец Мэй.

7 июня Мэй ушла с поста лидера Консервативной партии, а спустя пару недель выступила за сохранение членства РФ в Совете Европы.

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Видео: Parliamentarian

