Мэй выступила за сохранение членства РФ в Совете Европы

Тереза Мэй (фото - ЕРА)

Премьер-министр Британии Тереза Мэй выступила в поддержку возвращения права голоса российской делегации в ПАСЕ. Видео заявления премьера в британском парламенте опубликовало в Twitter посольство Украины в этой стране.

Один из депутатов спросил Мэй, как она относится к возможному возвращению права голоса российской делегации в ПАСЕ с учетом того, что РФ продолжает оккупацию Крыма, а также ее граждане являются подозреваемыми в уничтожении Боинга рейса MH17.

Мэй ответила, что Британия никогда не признает незаконную аннексию Крыма Россией, но ее членство в Совете Европы необходимо сохранить, так как "членство в этой организации является одним из немногочисленных способов международного сообщества привлечь Россию к ответственности за нарушение прав человека".

#Russia's return to #PACE unfortunately will not help ordinary #Russian citizens as #Putin has no respect of the rule of law. Russia must respect European values and international law before being allowed back to PACE, not vice versa#SaveCouncilEurope @pace @coe pic.twitter.com/Tbf4SNawN7 — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 24 червня 2019 р.

Посольство Украины в свою очередь отметило, что РФ должна начать уважать европейские ценности и международное право прежде чем вернуться в ПАСЕ, а не наоборот.

3 июня регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, из-за которой будет сложнее применять санкции, в частности, против России.

Член украинской делегации в ПАСЕ Леонид Емец перечислил страны, выступающие за возвращение делегации России в сессионный зал с восстановлением прав голоса и участия в органах ассамблеи. По его словам, делегация Великобритании выступает против РФ.

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