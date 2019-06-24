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24.06.2019, 20:26

Мэй выступила за сохранение членства РФ в Совете Европы

Мэй выступила за сохранение членства РФ в Совете Европы - Фото
Тереза Мэй (фото - ЕРА)

Посольство Украины в Великобритании раскритиковало заявление премьера

Премьер-министр Британии Тереза Мэй выступила в поддержку возвращения права голоса российской делегации в ПАСЕ. Видео заявления премьера в британском парламенте опубликовало в Twitter посольство Украины в этой стране.

Один из депутатов спросил Мэй, как она относится к возможному возвращению права голоса российской делегации в ПАСЕ с учетом того, что РФ продолжает оккупацию Крыма, а также ее граждане являются подозреваемыми в уничтожении Боинга рейса MH17.

Мэй ответила, что Британия никогда не признает незаконную аннексию Крыма Россией, но ее членство в Совете Европы необходимо сохранить, так как "членство в этой организации является одним из немногочисленных способов международного сообщества привлечь Россию к ответственности за нарушение прав человека".

Посольство Украины в свою очередь отметило, что РФ должна начать уважать европейские ценности и международное право прежде чем вернуться в ПАСЕ, а не наоборот.

3 июня регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, из-за которой будет сложнее применять санкции, в частности, против России.

Член украинской делегации в ПАСЕ Леонид Емец перечислил страны, выступающие за возвращение делегации России в сессионный зал с восстановлением прав голоса и участия в органах ассамблеи. По его словам, делегация Великобритании выступает против РФ.

Читайте также: Обращение к делегатам ПАСЕ: "Вы голосуете за бедствия и войну"

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Теги: Россия, пасе, Тереза Мэй, совет европы
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