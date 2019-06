Мэй выступила за сохранение членства РФ в Совете Европы

Премьер-министр Британии Тереза Мэй выступила в поддержку возвращения права голоса российской делегации в ПАСЕ. Видео заявления премьера в британском парламенте опубликовало в Twitter посольство Украины в этой стране.

Один из депутатов спросил Мэй, как она относится к возможному возвращению права голоса российской делегации в ПАСЕ с учетом того, что РФ продолжает оккупацию Крыма, а также ее граждане являются подозреваемыми в уничтожении Боинга рейса MH17.

Мэй ответила, что Британия никогда не признает незаконную аннексию Крыма Россией, но ее членство в Совете Европы необходимо сохранить, так как "членство в этой организации является одним из немногочисленных способов международного сообщества привлечь Россию к ответственности за нарушение прав человека".

#Russia's return to #PACE unfortunately will not help ordinary #Russian citizens as #Putin has no respect of the rule of law. Russia must respect European values and international law before being allowed back to PACE, not vice versa#SaveCouncilEurope @pace @coe pic.twitter.com/Tbf4SNawN7