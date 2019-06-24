Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
24.06.2019, 17:24

Делегация Украины назвала страны, которые выступают за РФ в ПАСЕ

Делегация Украины назвала страны, которые выступают за РФ в ПАСЕ - Фото
Леонид Емец (фото - Facebook Емца)

Однако член украинской делегации заверил, что есть "несколько вариантов противодействия российскому реваншу"

Член украинской делегации в ПАСЕ Леонид Емец перечислил страны, выступающие за возвращение делегации России в сессионный зал с восстановлением прав голоса и участия в органах ассамблеи. Об этом он написал в Facebook.

По словам депутата, сейчас проходит заседание регламентного комитета ПАСЕ.

"Четко видно как делегации поделились на тех, кто за возвращение России и тех, кто против. За Россию: Франция, Германия, Италия, Исландия, Сан-Марино, Турция, Нидерланды, Швейцария, Норвегия, Монако. Против России: Украина, Великобритания, Польша, Грузия, Литва", - написал Емец.

По его словам, ситуация изменилась после решения Комитета министров Совета Европы.

"Конечно, это далеко не вся ассамблея, но просто невооруженным глазом видно как изменилась ситуация после решения Комитета министров Совета Европы. Те из делегатов, которые ранее аккуратно выступали против России в ПАСЕ, теперь вынуждены поддерживать решения собственных правительств", - добавил он.

Однако член украинской делегации заверил, что есть "несколько вариантов противодействия российскому реваншу".

По словам Емца, делегация подала около 200 поправок.

"Будем бороться за каждую. Если пройдет хоть одна из тех, которые меняют определенные пункты регламента, то сможем нивелировать всю резолюцию", - написал Емец.

3 июня регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, из-за которой будет сложнее применять санкции, в частности, против России.

Сегодня ПАСЕ отказалась от срочных дебатов по катастрофе рейса MH17.

Отправить:
Распечатать:
Теги: пасе, совет европы, Леонид Емец
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 