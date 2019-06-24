Делегация Украины назвала страны, которые выступают за РФ в ПАСЕ

Леонид Емец (фото - Facebook Емца)

Член украинской делегации в ПАСЕ Леонид Емец перечислил страны, выступающие за возвращение делегации России в сессионный зал с восстановлением прав голоса и участия в органах ассамблеи. Об этом он написал в Facebook.

По словам депутата, сейчас проходит заседание регламентного комитета ПАСЕ.

"Четко видно как делегации поделились на тех, кто за возвращение России и тех, кто против. За Россию: Франция, Германия, Италия, Исландия, Сан-Марино, Турция, Нидерланды, Швейцария, Норвегия, Монако. Против России: Украина, Великобритания, Польша, Грузия, Литва", - написал Емец.

По его словам, ситуация изменилась после решения Комитета министров Совета Европы.

"Конечно, это далеко не вся ассамблея, но просто невооруженным глазом видно как изменилась ситуация после решения Комитета министров Совета Европы. Те из делегатов, которые ранее аккуратно выступали против России в ПАСЕ, теперь вынуждены поддерживать решения собственных правительств", - добавил он.

Однако член украинской делегации заверил, что есть "несколько вариантов противодействия российскому реваншу".

По словам Емца, делегация подала около 200 поправок.

"Будем бороться за каждую. Если пройдет хоть одна из тех, которые меняют определенные пункты регламента, то сможем нивелировать всю резолюцию", - написал Емец.

3 июня регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, из-за которой будет сложнее применять санкции, в частности, против России.

Сегодня ПАСЕ отказалась от срочных дебатов по катастрофе рейса MH17.