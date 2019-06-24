ПАСЕ отказалась от срочных дебатов по катастрофе рейса MH17

Фото: пресс-служба ПАСЕ

Сегодня в самом начале работы летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы было предложено провести неотложные дебаты по теме привлечения к ответственности виновных в трагедии Боинга рейса MH17 над Донбассом и по тому, что РФ не платит членские взносы. Обе пропозиции отклонили, пишет пресс-служба ПАСЕ в Twitter.

Отклонено предложение о срочных дебатах на тему "Обязательство всех государств обеспечить привлечение к правосудию тех, кто сбил рейс MH17": 86 делегатов проголосовали "против", 52 высказались "за", а 10 "воздержались".

Также Ассамблея отказалась включать в повестку тему "Положить конец российскому шантажу: просьба к странам-членам ПАСЕ привлечь РФ к ответственности за неуплату взносов": 77 "против" при 46 "за".

Запросы о дебатах поданы друзьями Украины Роджером Гейлом (Британия) и Александром Почеем (Польша).

Самолет рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).

Вчера были названы первые подозреваемые по делу о крушении Боинга-777 над Донбассом в 2014 году: россияне Сергей "Хмурый" Дубинский, Игорь "Стрелков/Стрелок" Гиркин, Олег "Гюрза" Пулатов и украинец Леонид "Крот" Харченко. Объявлены подозрения, но их не будут экстрадировать. СМИ выяснили, где они сейчас. РФ назвала все "голословными обвинениями", а США и Британия призвали ее сотрудничать.