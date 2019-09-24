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Украина закупила в Чехии партию б/у САУ Гвоздика: фото

Украина закупила в Чехии партию б/у САУ Гвоздика: фото - Фото
Гвоздика (Фото - mil.in.ua)
24.09.2019, 11:28

По обнародованной информации, были приобретены 16 самоходных артиллерийских установок и две башни с гаубицами

Украинский спецэкспортер Укринмаш в июле 2019 года приобрел у чешской компании Excalibur Army Spol.SRO партию 122-мм самоходных артиллерийских установок 2С1 Гвоздика. Об этом сообщает Defence Express

По данным издания, были приобретены 16 САУ и две башни с гаубицами 2А31.

Стоимость подержанных САУ составила $1,5 млн, две артиллерийские части обошлись в $120 200.

Справка. САУ Гвоздика серийно изготавливались в Польше, начиная с 1971 года. Оснащены 122-мм пушкой 2A31. Темп стрельбы - четыре-пять выстрелов в минуту. "Гвоздики" используют для уничтожения живой силы и огневых средств пехоты, разрушения укреплений полевого типа, прокладывание проходов в минных полях и проволочных заграждениях. Борьба с артиллерией, минометами и бронированной техникой врага.

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оборона сау 2С1 гвоздика
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