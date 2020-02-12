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Украинец и полька нарушили закон: хотели отметить День Валентина

Украинец и полька нарушили закон: хотели отметить День Валентина - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
12.02.2020, 14:47

20-летний харьковчанин и 15-летняя полька незаконно пересекли границу - ехали из Польши в Украину

Пограничники задержали молодую пару, которая незаконно пересекла границу из Польши в Украину, чтобы совместно отпраздновать День святого Валентина. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы. 

По данным пограничников, 20-летний харьковчанин работал в Польше: "Он полюбил 15-летнюю иностранку. Родители девушки были против таких отношений, поэтому молодой человек нашел специфическое решение проблемы. Поскольку у девушки не было документов, которые дают право на пересечение границы, он предложил незаконно преодолеть границу". 

Внимание пограничников привлек тот факт, что пара несколько дней тщательно планировала маршрут. Теперь иностранку передадут польским правоохранителям, а мужчину ждет ответственность.

  • 6 февраля сообщалось, что мужчина хотел попасть в Польшу по паспорту брата-близнеца.
  • 2 января мужчина напал на пограничника. Его не пустили в Дубай из-за долгов по алиментам.
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