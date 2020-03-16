Температурный скрининг въезжающих в Украину (Фото: Janos Nemes/ЕРА)

Украинские туристы из Египта должны самостоятельно планировать возвращение домой. Об этом сегодня на брифинге сообщил первый замглавы Госпогранслужбы Владимир Никифоренко.

"Граждане с отдыха, в том числе из Египта, должны планировать самостоятельно свое возвращение. Мы их приглашаем, мы объявляли о порядке движения, мы сообщали перевозчикам о том, что воздушное сообщение будет прекращено. Поэтому они должны для себя это решение принять самостоятельно", - сказал он.

Глава Гостаможслужбы Максим Нефьодов подчеркнул, что границы полностью не закрываются, в любом случае будут работать пункты пропуска легкового транспорта.

"Люди, которые доберутся до украинской границы, конечно, смогут ее пересечь. Тут никаких проблем мы не ожидаем", - заявил Нефьодов. Его слова подтвердил Никифоренко: "Мы готовы в любое время суток пропустить их через действующие пункты пропуска".

13 марта н а Мальдивах открыли первый в мире курорт для изоляции туристов, которые могут оказаться носителями коронавирусной инфекции COVID-19.

Вчера сообщалось , что украинских туристов в Египте закрыли на карантин.

Все новости о коронавирусе в Украине и мире - в нашей хронике.

Читайте также: Жертвы коронавируса есть - бизнес теряет миллионы. Пострадают даже Ахметов и Коломойский