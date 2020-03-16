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Украинские туристы из Египта должны самостоятельно планировать возвращение домой

Украинские туристы из Египта должны самостоятельно планировать возвращение домой - Фото
Температурный скрининг въезжающих в Украину (Фото: Janos Nemes/ЕРА)
16.03.2020, 13:13

Первый замглавы Госпогранслужбы Владимир Никифоренко говорит, что граждане с отдыха должны планировать свое возвращение самостоятельно

Украинские туристы из Египта должны самостоятельно планировать возвращение домой. Об этом сегодня на брифинге сообщил первый замглавы Госпогранслужбы Владимир Никифоренко.

"Граждане с отдыха, в том числе из Египта, должны планировать самостоятельно свое возвращение. Мы их приглашаем, мы объявляли о порядке движения, мы сообщали перевозчикам о том, что воздушное сообщение будет прекращено. Поэтому они должны для себя это решение принять самостоятельно", - сказал он.

Глава Гостаможслужбы Максим Нефьодов подчеркнул, что границы полностью не закрываются, в любом случае будут работать пункты пропуска легкового транспорта.

"Люди, которые доберутся до украинской границы, конечно, смогут ее пересечь. Тут никаких проблем мы не ожидаем", - заявил Нефьодов. Его слова подтвердил Никифоренко: "Мы готовы в любое время суток пропустить их через действующие пункты пропуска".

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Владислав Сердюк, Шмыкова Александра
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