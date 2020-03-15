Подозрение на коронавирус. Украинских туристов в Египте закрыли на карантин

Украинских туристов, которые отдыхали в двух гостиницах на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада, отправили на карантин в Египте, поскольку в отелях зафиксировали подозрение на коронавирус (COVID-19). Об этом сообщает Мининфраструктуры в Facebook.
В Министерстве отметили, что если лабораторные тесты после окончания карантина не обнаружат случаев заболевания COVID-19 или подозрений на заражение, то туристы смогут вернуться домой.
В ведомстве, что не уточняют количество украинцев, которые будут находиться на карантине.
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