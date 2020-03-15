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Подозрение на коронавирус. Украинских туристов в Египте закрыли на карантин

Подозрение на коронавирус. Украинских туристов в Египте закрыли на карантин - Фото
Иллюстративное фото: Степан Франко/ЕРА
15.03.2020, 10:38

В Мининфраструктуры не уточнили, сколько украинцев будут находиться на карантине

Украинских туристов, которые отдыхали в двух гостиницах на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада, отправили на карантин в Египте, поскольку в отелях зафиксировали подозрение на коронавирус (COVID-19). Об этом сообщает Мининфраструктуры в Facebook.

В Министерстве отметили, что если лабораторные тесты после окончания карантина не обнаружат случаев заболевания COVID-19 или подозрений на заражение, то туристы смогут вернуться домой.

В ведомстве, что не уточняют количество украинцев, которые будут находиться на карантине.

  • 13 марта на Мальдивах открыли первый в мире курорт для изоляции туристов, которые могут оказаться носителями коронавирусной инфекции COVID-19.
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Арина Толина
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