Подозрение на коронавирус. Украинских туристов в Египте закрыли на карантин

Иллюстративное фото: Степан Франко/ЕРА

Украинских туристов, которые отдыхали в двух гостиницах на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада, отправили на карантин в Египте, поскольку в отелях зафиксировали подозрение на коронавирус (COVID-19). Об этом сообщает Мининфраструктуры в Facebook.

В Министерстве отметили, что если лабораторные тесты после окончания карантина не обнаружат случаев заболевания COVID-19 или подозрений на заражение, то туристы смогут вернуться домой.

В ведомстве, что не уточняют количество украинцев, которые будут находиться на карантине.

13 марта н а Мальдивах открыли первый в мире курорт для изоляции туристов, которые могут оказаться носителями коронавирусной инфекции COVID-19.

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