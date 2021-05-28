Украинские военные получили модернизированную радиолокационную станцию: ​​фото

Запорожское предприятие Искра передало в Вооруженные силы модернизированную до уровня 35Д6М радиолокационную станцию ​​19Ж6. Об этом сообщает Укроборонпром.

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Как отмечается, в результате модернизации РЛС военные получили практически новый радар с повышенной дальностью действия, увеличенной точностью определения координат, улучшенными параметрами траекторной обработки, уменьшенной стоимостью технического обслуживания и увеличенным сроком эксплуатации.

По словам специалистов предприятия, процесс модернизации станции 19Ж6 до уровня 35Д6М достаточно сложный и требует кропотливого труда. РЛС полностью разбирают, проводят дефектовку, после чего ремонтируют составляющие, которые подлежат восстановлению, заменяют элементную базу и приводят в соответствие с повышенными после модернизации параметрами.

Переданная военным станция получила полностью обновленную антенну, функциональное и современное программное обеспечение. Для операторов установлены новые рабочие места и система кондиционирования. Проведен капитальный ремонт шасси с заменой кузова.

26 мая Кабмин принял постановление, позволяющее силам безопасности и обороны Украины закупать необходимые товары и услуги через специализированные международные организации, среди них – агентства НАТО и США.

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Наталия Медведева

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