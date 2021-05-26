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Украина сможет закупать оружие через агентства НАТО

26.05.2021, 19:31
Украина сможет закупать оружие через агентства НАТО - Фото
Иллюстративное фото - ВМС ВСУ

Кабинет министров принял постановление, позволяющее силам безопасности и обороны Украины закупать необходимые товары и услуги через специализированные международные организации. Среди них – агентства НАТО и Соединенных Штатов. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

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По словам министра обороны Андрея Тарана, документ создаст условия для оптимизации расходов оборонного бюджета.

"Кроме того, это будет способствовать налаживанию взаимодействия и усилению совместимости с НАТО, а также выполнению Украиной заключенных межправительственных и межведомственных соглашений", – сказал он.

В правительстве отмечают, что в перечне указанных международных организаций – Агентство НАТО по связи и информации (NATO Communications and Information Agency), Агентство НАТО по поддержке и снабжению (NATO Support and Procurement Agency) и Программа правительства США "Международные военные продажи" (Foreign Military Sales).

Как отмечает defence-ua.com, упростит приобретение зарубежного вооружения и военной техники, в первую очередь из тех образцов, которые сейчас в Украине не производятся. 

"Украинские силовики будут сами определять, что им нужно для защиты страны и договариваться о закупках с соответствующими организациями напрямую, без участия посредников (в частности компаний-спецэкспортеров)", – отмечают журналисты.

Станислав Стороженко
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кабмин ВСУ оружие вооружение правительство Андрей Таран
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