Украина сможет закупать оружие через агентства НАТО

Кабинет министров принял постановление, позволяющее силам безопасности и обороны Украины закупать необходимые товары и услуги через специализированные международные организации. Среди них – агентства НАТО и Соединенных Штатов. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

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По словам министра обороны Андрея Тарана, документ создаст условия для оптимизации расходов оборонного бюджета.

"Кроме того, это будет способствовать налаживанию взаимодействия и усилению совместимости с НАТО, а также выполнению Украиной заключенных межправительственных и межведомственных соглашений", – сказал он.

В правительстве отмечают, что в перечне указанных международных организаций – Агентство НАТО по связи и информации (NATO Communications and Information Agency), Агентство НАТО по поддержке и снабжению (NATO Support and Procurement Agency) и Программа правительства США "Международные военные продажи" (Foreign Military Sales).

Как отмечает defence-ua.com, упростит приобретение зарубежного вооружения и военной техники, в первую очередь из тех образцов, которые сейчас в Украине не производятся.

"Украинские силовики будут сами определять, что им нужно для защиты страны и договариваться о закупках с соответствующими организациями напрямую, без участия посредников (в частности компаний-спецэкспортеров)", – отмечают журналисты.

18 июля 2020-ого в МИД заявили, что США одобрили продажу Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI. 6 января этого года Министерство обороны США заказало для Украины два новых патрульных катера Mark VI – строительство первой партии кораблей будет завершено к декабрю 2022 года.

28 апреля 2021-ого Вооруженные Силы Украины начали цикл испытаний чешской самоходной артиллерийской установки Dana-M2. Первые результаты тестов САУ – положительные.

Станислав Стороженко

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