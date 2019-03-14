Украинские военные сбили " Фантом" боевиков в Донбассе: фото

Российские оккупационные войска в Донбассе пытались использовать беспилотный аппарат "Фантом-4". Об этом штаб ООС сообщает в Facebook.
"На мариупольском направлении с целью уточнения построения системы обороны подразделений Объединенных сил противник пытался использовать БПЛА типа квадракоптер "Фантом-4".
Беспилотник сбили в районе Водяного. Его передали специалистам для изучения собранной информации, а также данных о бывших владельцах.
Сегодня ночью при попытке пересечения линии разграничения с временно оккупированным Крымом в направлении с территории полуострова пограничники совместно с полицией задержали боевика. Задержанным оказался житель Херсонской области 1992 года рождения.