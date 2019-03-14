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14.03.2019, 12:30

Украинские военные сбили " Фантом" боевиков в Донбассе: фото

Украинские военные сбили " Фантом" боевиков в Донбассе: фото - Фото
drone4_pixabay

В районе Водяного ВСУ сбили вражеский беспилотник

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Российские оккупационные войска в Донбассе пытались использовать беспилотный аппарат "Фантом-4". Об этом штаб ООС сообщает в Facebook.

"На мариупольском направлении с целью уточнения построения системы обороны подразделений Объединенных сил противник пытался использовать БПЛА типа квадракоптер "Фантом-4".

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Фото: штаб ООС

Беспилотник сбили в районе Водяного. Его передали специалистам для изучения собранной информации, а также данных о бывших владельцах.

Сегодня ночью при попытке пересечения линии разграничения с временно оккупированным Крымом в направлении с территории полуострова пограничники совместно с полицией задержали боевика. Задержанным оказался житель Херсонской области 1992 года рождения.

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Теги: война, Донбасс, дрон, Фантом
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