Украинцев призывают усилить светомаскировку домов и силы теробороны
25.02.2022, 02:25
Учения (Фото - Тероборона ВСУ)
Региональное управление Сил ТрО "Север" Вооруженных Сил Украины призывает украинцев принять меры по светомаскировке своих домов.
"Так жилые дома станут незаметными для врага в темное время суток! Энергоснабжение останется без перебоев! Берегите свои жизни! Не показывайте врагу, где вы!"- отмечается в обращении.
Светомаскировка дома состоит из трех простых шагов:
- выключать свет в домах
- зашторивать окна
- гасить уличное освещение в своих домах
В территориальной обороне ВСУ также призвали украинцев тотально противостоять агрессору и усилить Вооруженные Силы Украины.
"В Украине объявлено полную мобилизацию. Приходите в военкоматы или просто в воинские части и присоединяйтесь к теробороне. Все процедуры упрощены – нужен только паспорт, код и желание защитить Украину", – заявил командующий Силами территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин.
В Киев и другие города завозят дополнительное оружие, так что будет, чем бить врага, подчеркнул он.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии