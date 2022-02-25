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Украинцев призывают усилить светомаскировку домов и силы теробороны

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 02:25
Украинцев призывают усилить светомаскировку домов и силы теробороны - Фото
Учения (Фото - Тероборона ВСУ)

Региональное управление Сил ТрО "Север" Вооруженных Сил Украины призывает украинцев принять меры по светомаскировке своих домов. 

"Так жилые дома станут незаметными для врага в темное время суток! Энергоснабжение останется без перебоев! Берегите свои жизни! Не показывайте врагу, где вы!"- отмечается в обращении. 
Светомаскировка дома состоит из трех простых шагов:
- выключать свет в домах

- зашторивать окна

- гасить уличное освещение в своих домах

В территориальной обороне ВСУ также призвали украинцев тотально противостоять агрессору и усилить Вооруженные Силы Украины. 

"В Украине объявлено полную мобилизацию. Приходите в военкоматы или просто в воинские части и присоединяйтесь к теробороне. Все процедуры упрощены – нужен только паспорт, код и желание защитить Украину", – заявил командующий Силами территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин.

В Киев и другие города завозят дополнительное оружие, так что будет, чем бить врага, подчеркнул он. 

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Ірина Петренко
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