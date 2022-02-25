В Киев завозят дополнительное оружие для теробороны – Минобороны
В Киев завозят дополнительное оружия для того, чтобы раздавать его людям, которые вступили в тероборону. Об этом сообщила в Facebook замминистра обороны Анна Маляр.
"Завозят в Киев дополнительное оружие. Утром 25 февраля", – написала Маляр.
Замминистра назвала адреса в Киеве, где можно получить оружие вступающим в тероборону:
- Шевченковский б-н, ул. Пугачева, 10.
- Голосеевский б-н, ул. Глушкова, 9.
- Оболонский б-н., ул.Полярная 20, (завод генераторов)
Ранее сегодня министр обороны Алексей Резников сообщил, что в территориальную оборону могут вступить все украинцы, способные держать оружие и желающие этого, нужен только паспорт.
"Украина переходит в режим полной обороны. Все, кто готов и умеет держать оружие, может прямо сейчас вступить в ряды Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины в вашем регионе. Чтобы получить оружие, обратитесь непосредственно к бригадам и батальонам Сил ТрО в вашем регионе. С собой нужно иметь только паспорт", – сообщил министр обороны.
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