Тысячи людей вступают в тероборону: фото

Тысячи людей вступают в тероборону. Об этом сообщает в Facebook Территориальная оборона ВСУ.

"Тысячи людей вступают в тероборону. Мы сильные! Победа будет за нами!", – говорится в сообщении.

Ранее сегодня министр обороны Алексей Резников сообщил, что в территориальную оборону могут вступить все украинцы, способные держать оружие и желающие этого, нужен только паспорт.

"Украина переходит в режим полной обороны. Все, кто готов и умеет держать оружие, может прямо сейчас вступить в ряды Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины в вашем регионе. Чтобы получить оружие, обратитесь непосредственно к бригадам и батальонам Сил ТрО в вашем регионе. С собой нужно иметь только паспорт", – сообщил министр обороны.

ТрО ВСУ опубликовали фото желающих вступить в тероборону.

Сегодня, в 5 утра, Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.

Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников. Он также призвал украинцев не паниковать, о чем заявил в видеообращении.

Украина разорвала дипотношения с РФ.

Наталия Медведева

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