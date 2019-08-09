Укроборонпром модернизирует для ВМС американские катера Island

Исследовательско-проектный центр кораблестроения из Укроборонпрома начал разработку варианта модернизации патрульных катеров Island, которые в сентябре 2018 года Украине передала Береговая охрана США. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
Модернизация направлена на максимальное повышение боевой эффективности.
"Мы готовим предложения, и в ближайшее время они будут переданы командованию Военно-морских сил", - заявил директор и генеральный конструктор центра Вадим Борисов.
Также он добавил, что модернизация должна производиться на Николаевском судостроительном заводе.
По словам директора, окончательный вариант модернизации будет принят после того, как ВМС получит опыт использования Island.
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