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Укроборонпром модернизирует для ВМС американские катера Island

Укроборонпром модернизирует для ВМС американские катера Island - Фото
Катеры класса Island (фото - пресс-служба президента)
09.08.2019, 11:20

В Укроборонпроме заявляют, что модернизация катеров направлена на их максимальное повышение боевой эффективности

Исследовательско-проектный центр кораблестроения из Укроборонпрома начал разработку варианта модернизации патрульных катеров Island, которые в сентябре 2018 года Украине передала Береговая охрана США. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома

Модернизация направлена на максимальное повышение боевой эффективности.

"Мы готовим предложения, и в ближайшее время они будут переданы командованию Военно-морских сил", - заявил директор и генеральный конструктор центра Вадим Борисов. 

Также он добавил, что модернизация должна производиться на Николаевском судостроительном заводе. 

По словам директора, окончательный вариант модернизации будет принят после того, как ВМС получит опыт использования Island.

  • 27 сентября 2018 Береговая охрана США на военно-морской базе в Балтиморе осуществила передачу Украине двух патрульных катеров типа Island.
  • Характеристики катеров: водоизмещение - 168 тонн, длина - 34 метра, скорость - до 29,5 узлов, экипаж - 16 человек, автономность - 5 суток, дальность плавания - 3000 миль. Вооружение: 25-мм автоматическая артиллерийская установка Mk 38 Bushmaster, 12,7-мм пулеметы М2НВ.
  • Катера класса Island построены на верфи Bollinger Shipyards в Локпорте (штат Луизиана) с 1985 по 1992 годы в количестве 49 корпусов (бортовые номера WPB 1301 - WPB 1349) для Береговой охраны США

Смотрите также: Что именно США передали флоту Украины: видео о катерах Island

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ВМС ВСУ Island укроборонпром катера
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