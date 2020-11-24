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Умер гендиректор КБ Южное Александр Дегтярев. Причина – коронавирус

24.11.2020, 12:24
Умер гендиректор КБ Южное Александр Дегтярев. Причина – коронавирус - Фото
Александр Дегтярев (Фото: пресс-служба КБ Южное)

Из-за коронавирусной болезни COVID-19 скончался генеральный директор КБ Южное Александр Дегтярев. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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В Офисе президента подчеркнули, что Дегтярев был одним из наиболее опытных работников аэрокосмической отрасли.

"Он понимал на сто процентов, как важно интегрировать Украину в глобальную работу по расширению возможностей человечества в космосе", – говорится в заявлении пресс-службы.

Дегтярев родился 31 октября 1951 года в Кировской области в России. Окончил Ленинградский механический институт по специальности "двигатели летательных аппаратов". Работал в КБ Южное после окончания института, с 1975 года. Академик НАН Украины, доктор технических наук, академик Международной академии астронавтики.

Денис Юдин
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КБ Южное Александр Дегтярев коронавирус COVID-19

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