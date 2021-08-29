Умер Герой Украины – подполковник Александр Петраковский. За его жизнь боролись семь лет

Умер Герой Украины и российско-украинской войны – подполковник Александр Петраковский. Об этом сообщил в Facebook Павел Ткачук – начальник alma mater бойца, Академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного.

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"После длительной борьбы за жизнь отошел в вечность выпускник Национальной академии сухопутных войск Герой Украины подполковник Александр Петраковский", – написал он.

Такчук напомнил, что 20 июля 2014 года разведгруппа под командованием Петраковского выявила засаду у города Счастье и вступила в бой, обеспечивая проход колонны украинской военной техники и сил батальона Айдар в аэропорт Луганска.

Петраковский в бою получил тяжелое ранение в голову, но продолжал командовать группой и выносить раненых в безопасное место. За это указом пятого президента Петра Порошенко он был удостоен звания Герой Украины.

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По словам Ткачука, после боя Петраковский перенес кому, десятки сложных операций, долгую и дорогу реабилитацию. За жизнь Героя Украины боролись семь лет, но смерть забрала его.

Сегодня – День памяти защитников Украины и годовщина Иловайской трагедии. По всей стране была минута молчания, приспущены флаги.

По официальным данным, во время Иловайской операции (7-29 августа 2014-го), вторжения России и последующего расстрела в так называемом "зеленом коридоре" погибли 366 украинских воинов, 429 – получили ранения различной степени тяжести, 128 – попали в плен, 42 – считаются пропавшими без вести. Это наибольшие потери украинской армии за время войны с Россией и ее наемниками на Донбассе.

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Марк Сировой

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