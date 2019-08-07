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Умер подросток, который хотел сделать селфи на электроопоре

Умер подросток, который хотел сделать селфи на электроопоре - Фото
Фото: LIGA.net
07.08.2019, 11:11

Ранее двое подростков в селе Пакнратово, Николаевская область, вылезли на электоопору высокого напряжения, чтобы сделать эффектное фото

Подросток, который хотел сделать селфи на электоопоре в Николаевской области, умер в больнице. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря управления здравоохранения Николаевской ОГА Юрия Багрянцева.

"Несмотря на старания врачей и проведение комплекса реанимационных мер мальчик умер 7 августа в 7:30 в областной детской клинической больнице", - заявил Багрянцев. 

6 августа в Николаевской области двое подростков залезли на анкерную металлическую электроопору высокого напряжения (25-30 метров), чтобы сделать фото. Из-за удара током один из них упал с самой высокой платформы на среднюю и зацепился ногой за металлический каркас.  

Подростков заметили люди и вызвали спасателей. 

Второй подросток самостоятельно и аккуратно слез с опоры.

В прошлом году киевлянка сорвалась с недостроя, делая фото на фоне ночной столицы. 

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селфи подросток электроопора
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