Умер ветеран войны на Донбассе Денис Янтарь. Ему Зеленский говорил: "Я ж не лох"

Денис Янтарь скончался после тяжелой болезни, заявили в партии Нацкорпус

Умер ветеран войны на Донбассе и глава николаевской ячейки партии Национальный Корпус Денис Янтарь, предает пресс-служба партии. В октябре 2019-го он дискутировал с президентом Владимиром Зеленским перед разведением сил в Золотом, президент тогда сказал ему: "Я президент этой страны, мне 42-й год. Я ж не лох какой-то".

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Янтарь умер из-за тяжелой болезни, заявили в Нацкорпусе. Он болел раком крови, уточнил в Facebook его однополчанин Дмитрий Шатровский.

Отмечается, что Янтарь был участником Майдана в Николаеве. С 2014-го воевал на Донбассе как стрелок первой пехотной роты Азова. Участвовал в обороне Гранитного и Широкино. После фронта вернулся в Николаев, занимался общественной и политической деятельностью. Возглавил местную ячейку Нацокрпуса.

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Это большая потеря для всего азовского движения", – говорится в заявлении партии.

В октябре 2019-го Зеленский дискутировал с Янтарем о разведении сил у Золотого. Тогда глава государства сказал ему: "Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я ж не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал: оружие убери". Фраза стала скандальной и обсуждалась в СМИ еще несколько месяцев.

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Марк Сировой

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