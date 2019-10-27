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Сенцов о перепалке в Золотом: Стыдно за Зеленского

Сенцов о перепалке в Золотом: Стыдно за Зеленского - Фото
Олег Сенцов (скриншот из стрима Радио Свобода)
27.10.2019, 11:22

Бывший политзаключенный не стал оценивать действия военных, которые были свидетелями ситуации

Экс-узник Кремля Олег Сенцов прокомментировал в Facebook перепалку в Золотом между президентом Владимиром Зеленским и мужчиной, который представился добровольцем Денисом.

"Стыд за президента и гордость за добровольца. Не пишу про военных, потому что не чувствую на это морального права, так как не был на войне", - написал Сенцов.

Справка. Вчера было опубликовано видео, на котором Зеленский во время рабочей поездки в Золотое общается с мужчиной в военной форме. Когда мужчина попытался рассказать президенту о требованиях участников акций против формулы Штайнмайера, Зеленский ответил: "Я ж не лох какой-то. Я к тебе пришел и сказал: "Оружие убери". Ты меня не переводи на акции".

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Владимир Зеленский Донбасс Золотое Олег Сенцов добровольцы
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