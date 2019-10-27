Сенцов о перепалке в Золотом: Стыдно за Зеленского

Олег Сенцов (скриншот из стрима Радио Свобода)

Экс-узник Кремля Олег Сенцов прокомментировал в Facebook перепалку в Золотом между президентом Владимиром Зеленским и мужчиной, который представился добровольцем Денисом.

"Стыд за президента и гордость за добровольца. Не пишу про военных, потому что не чувствую на это морального права, так как не был на войне", - написал Сенцов.

Справка. Вчера было опубликовано видео, на котором Зеленский во время рабочей поездки в Золотое общается с мужчиной в военной форме. Когда мужчина попытался рассказать президенту о требованиях участников акций против формулы Штайнмайера, Зеленский ответил: "Я ж не лох какой-то. Я к тебе пришел и сказал: "Оружие убери". Ты меня не переводи на акции".

Читайте также: Бойцы в Золотом: Зеленский отдал приказ выбить нас - видео