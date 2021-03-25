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Умерший на девятый день после вакцинации провизор из Черновцов был болен COVID-19

25.03.2021, 17:06
Умерший на девятый день после вакцинации провизор из Черновцов был болен COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

У провизора аптеки из Черновцов, который умер на девятый день после вакцинации, обнаружили коронавирус. По предварительной информации МОЗ, причина смерти мужчины – острый мозговой инсульт. Об этом Суспільному сказала руководительница областного лабораторного центра Наталья Гопко.

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COVID-19 подтвердили также у двух его коллег, с которыми он вакцинировался.

По словам Гопко, на момент вакцинации у мужчины не было симптомов коронавируса, они появились на следующий день. Это связано с инкубационным периодом вируса.

Гендиректор паталогоанатомического бюро Дмитрий Гречко сказал, что этот случай смерти не связывают с вакцинацией, поскольку у мужчины была гипертоническая болезнь. В то же время, отметил он, продолжают проводить анализы, чтобы установить точную причину смерти.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге заявил, что в Украине не зафиксировано смертей вследствие вакцинации от COVID-19, сообщает Интерфакс-Украина.

"У нас не было смертей после вакцинации против коронавируса. У нас умерли люди, которые до того вакцинировались", – сказал министр.

Степанов отметил, что, согласно протоколам, каждый такой случай будет расследован.

  • Мужчина из Черновцов умер в больнице утром 24 марта. Вакцинировался препаратом Covishield 15 марта. По предварительной информации МОЗ, причина смерти – острый мозговой инсульт. Он имел также тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни, сообщили в министерстве. У умершего взяли материал для ПЦР-тестирования.
  • 23 марта умерла военнослужащая из Одесской области, которая была вакцинирована от коронавируса 21 марта. По предварительным данным, смерть наступила в результате острого расстройства кровообращения. У женщины также были хронические сердечно-сосудистые и другие сопутствующие заболевания.
Вадим Ребрина
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черновцы коронавирус
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