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В 2019-2020-м на Донбассе погибли 132 военных – Офис генпрокурора

В 2019-2020-м на Донбассе погибли 132 военных – Офис генпрокурора - Фото
Иллюстративное фото: скриншот видео
17.01.2020, 18:02

За этот период тяжелые ранения получили 716 военнослужащих

На протяжении 2019-2020 годов в результате постоянных атак со стороны незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой области погиб 101 военнослужащий, 519 получили тяжелые ранения, в Луганской области - 31 погиб и 197 ранены. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что Офис контролирует ход расследования и судебного разбирательства по каждому факту гибели военнослужащих в зоне проведения ООС от обстрелов незаконных вооруженных формирований террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

  • 16 января гибридные войска РФ 12 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе из  артсистем (Ореховое) 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 ммм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Один военный погиб.

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