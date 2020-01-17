Освобожденный из плена танкист: На Донбассе – кадровые военные РФ

Боевики на месте разведения войск на Донбассе (Фото: Dave Mustaine/EPA)

Танкист ВСУ Богдан Пантюшенко, который около пяти лет был в плену боевиков, рассказал в интервью Украинской правде о кадровых российских военных на временно оккупированной территории Донбасса.

"Когда мы сидели у казаков, заходили люди в форме, называли себя кадровыми российскими военными, говорили, что приехали помогать "братьям". Но документы никто не показывал", - поделился он.

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Также Пантюшенко рассказал о структуре в группировках боевиков.

"К примеру, есть командир полка - местный хохол, скажем так, сражающейся за террористов. И у него есть дублер из России - кадровый военный. Именно он учит, консультирует и принимает окончательное решение. Также есть дублеры командиров батальонов и рот", - объяснил украинский военный.

В то же время, по словам танкиста, воины в окопах – местные.

Вчера в Мариуполе задержали служащую Нацгвардии, которую подозревают в работе на террористов "ДНР/ЛНР".

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