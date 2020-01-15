На Донбассе боевики завербовали чиновника Минюста – СБУ

Фото: ssu.gov.ua

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила попытку вербовки боевиками террористической организации ЛНР чиновника одного из региональных подразделений Минюста в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники СБУ установили, что террористы задержали юриста во время его поездки во временно оккупированный Луганск.

"Боевиков заинтересовал не только факт работы мужчины в государственной структуре, но и то, что его отец занимает ответственную должность в одной из высших судебных инстанций Украины", - отметили в СБУ.

В СБУ уточнили, что террористы, используя психологическое давление, шантаж и угрозу лишением свободы, заставили мужчину подписать согласие на конфиденциальное сотрудничество.

По заданию террористов он должен был собирать и передавать им информацию о своих коллегах, сотрудниках правоохранительных и госучреждений области, а также по служебной работе отца.

Инструкции от кураторов мужчина должен был получать по телефону. После возвращения возвращения на подконтрольную Украине территорию чиновник предоставил подробные показания об обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах.

"Проверка показала, что чиновник не совершил никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины", - уточнили в СБУ.