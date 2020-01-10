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Боевики начали конфискацию автомобилей с украинскими номерами

Боевики начали конфискацию автомобилей с украинскими номерами - Фото
Один из пунктов пропуска боевиков в Донецке (фото -flickr СММ ОБСЕ)
10.01.2020, 11:26

Правозащитники утверждают, что им известно о семи случаях конфискации машин за первые восемь дней января

На временно оккупированной части территории Донецкой области боевики террористической организации ДНР начали конфискацию машин с украинскими номерами. Об этом сообщает Восточная правозащитная группа.

Правозащитники уточнили, что им известно уже о семи случаях конфискации автомобилей с 1 по 8 января 2020 года на территории ОРДО.

Собеседники LIGA.net на правах анонимности в Донецке добавили, что даже те, кто оттягивал так называемую перерегистрацию, были вынуждены получить новые автономера до 1 января 2020 года.

По их словам, сейчас в городе машин с украинскими  номерами "практически нет".

  • 24 ноября сообщалось, что во временно оккупированном Луганске продлили сроки "перерегистрации" украинских автономеров на образцы террористической организации ЛНР до 31 марта 2020 года.
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боевики Донецк украинские автономера
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