Боевики начали конфискацию автомобилей с украинскими номерами

Один из пунктов пропуска боевиков в Донецке (фото -flickr СММ ОБСЕ)

На временно оккупированной части территории Донецкой области боевики террористической организации ДНР начали конфискацию машин с украинскими номерами. Об этом сообщает Восточная правозащитная группа.

Правозащитники уточнили, что им известно уже о семи случаях конфискации автомобилей с 1 по 8 января 2020 года на территории ОРДО.

Собеседники LIGA.net на правах анонимности в Донецке добавили, что даже те, кто оттягивал так называемую перерегистрацию, были вынуждены получить новые автономера до 1 января 2020 года.

По их словам, сейчас в городе машин с украинскими номерами "практически нет".