Донбасс. Боевики продлили "перерегистрацию" автономеров: детали

Фото: LIGA.net

Во временно оккупированном Луганске продлили сроки так называемой перерегистрации украинских автономеров на образцы террористической организации ЛНР до 31 марта 2020 года. Об этом LIGA.net сообщили сегодня местные жители.

"Заставляют менять, поэтому и очереди большие, но украинские автономера не забирают. "Услуга" официально стоит около 1000 рублей, в противном случае угрожают машины отправить на штрафстоянку", - отметил луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Он уточнил, что многие опасаются возможного введения штрафов. "Тут особо и денег нет. А еще платить штрафы, поэтому и бегут получать новые автономера, даже те, кто не собирался", - сказал местный житель.

Другой собеседник добавил, что "услуга под ключ" в течение суток стоит порядка 6 000 рублей (около 2 000 грн, - ред).

"В городе много машин уже с их номерами (боевиков, - ред.), есть и российские, украинских становится всем меньше", - рассказал он.