Бывшая военная Нацгвардии сотрудничала с террористами - СБУ

Фото: ssu.gov.ua

В Мариуполе СБУ объявила о подозрении бывшей военнослужащей Нацгвардии, которая, по версии следствия, была завербована боевиками террористической организации ДНР для передачи им информации об украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, военнослужащая попала в поле зрения террористов в 2015 году во время службы в Нацгвардии.

Они поставили ей задачу по сбору информации о выполнении воинской частью боевых задач в районе проведения ООС. Также боевиков интересовали персональные данные украинских военнослужащих и членов их семей.

"Задокументировано, что, используя специально созданные аккаунты в запрещенной российской соцсети, военнослужащая НГУ собирала и передавала необходимые террористам сведения", - сказано в сообщении.

Во время обыска у нее дома обнаружили компьютерную технику с доказательствами общения с боевиками.

В СБУ отметили, что подозреваемая уже дала обличительные показания об обстоятельствах своей вербовки и сотрудничества с террористами.

Бывшей военнослужащей объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (Участие в создании террористической группы или организации) УК.

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