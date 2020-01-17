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Полковника-"реинтегратора" боевиков понизили в должности

Полковника-"реинтегратора" боевиков понизили в должности - Фото
Алексей Ноздрачев (скриншот видео Alex Nozdrachev, Facebook)
17.01.2020, 07:11

В ходе служебного расследования внешнего влияния на полковника не выявили, однако констатировали нарушение им правил деятельности военнослужащих

Начальника Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ Алексея Ноздрачева понизили в должности из-за высказываний о реинтеграции с боевиками. Об этом говорится в сообщении на странице Военной службы правопорядка ВСУ в Facebook.

Сообщается, что Ноздрачев больше не будет руководить управлением.

  • 12 декабря Ноздрачев заявил, что украинские военные якобы "очень быстро реинтегрируются" с боевиками террористических организаций ЛНР/ДНР и российскими военными, если на то будет политическая воля властей.
  • Генштаб позже ответил, что полковник не имел полномочий делать таких высказываний. Ноздрачев извинился и заявил, что готов понести наказание. Его отстранили от службы на время расследования.
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алексей ноздрачев реинтеграция боевики полковник генштаб
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