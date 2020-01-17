Полковника-"реинтегратора" боевиков понизили в должности

Алексей Ноздрачев (скриншот видео Alex Nozdrachev, Facebook)

Начальника Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ Алексея Ноздрачева понизили в должности из-за высказываний о реинтеграции с боевиками. Об этом говорится в сообщении на странице Военной службы правопорядка ВСУ в Facebook.

Сообщается, что Ноздрачев больше не будет руководить управлением.