Полковник-"реинтегратор" извинился за слова о Донбассе: видео

Оскандалившийся с заявлениями о якобы быстром будущем замирении украинских военных с оккупантами из РФ и боевиками начальник Управления военно-гражданского сотрудничества Александр Ноздрачев принес извинения за эти слова. Видео размещено у него в Facebook.

"Сегодня во время круглого стола я допустил большую ошибку, некорректно высказавшись в отношении ветеранов и военнослужащих, выполняющих задачи в борьбе с российской агрессией. Я откровенно ошибся в своих высказываниях и прошу мне простить эту ошибку. Я абсолютно не высказывал мнение руководства ВСУ. Это моя вина и я ее осознаю", - сказал он в ролике.

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Ноздрачев добавил, что по нему и его действиям уже идет служебное расследование Генштаба и его начальника, а сам он готов понести наказание.

Вчера президент Зеленский заявил, что не собирается "говорить с Донбассом" и главарями тамошних боевиков так, как того добивается Кремль.

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