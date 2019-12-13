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Полковника-"реинтегратора" боевиков отстранили от службы

Полковника-"реинтегратора" боевиков отстранили от службы - Фото
Алексей Ноздрачев (скриншот видео Alex Nozdrachev, Facebook)
13.12.2019, 15:52

Алексея Ноздрачева могут наказать за политические высказывания на круглом столе

Начальника Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ Алексея Ноздрачева отстранили от службы на время служебного расследования. Об этом сообщает Военная служба правопорядка в Facebook, которая и будет проводить расследование.

  • Вчера Ноздрачев заявил, что украинские военные якобы "очень быстро реинтегрируются" с боевиками террористических организаций ЛНР/ДНР и российскими военными, если на то будет политическая воля властей.
  • Генштаб позже ответил, что полковник не имел полномочий делать таких высказываний, которые являются лишь его субъективным мнением.
  • Сегодня Ноздрачев извинился и заявил, что готов понести наказание.

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алексей ноздрачев ордло реинтеграция
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