Полковника-"реинтегратора" боевиков отстранили от службы

Алексей Ноздрачев (скриншот видео Alex Nozdrachev, Facebook)

Начальника Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ Алексея Ноздрачева отстранили от службы на время служебного расследования. Об этом сообщает Военная служба правопорядка в Facebook, которая и будет проводить расследование.

Вчера Ноздрачев заявил , что украинские военные якобы "очень быстро реинтегрируются" с боевиками террористических организаций ЛНР/ДНР и российскими военными, если на то будет политическая воля властей.

Генштаб позже ответил , что полковник не имел полномочий делать таких высказываний, которые являются лишь его субъективным мнением.

Сегодня Ноздрачев извинился и заявил, что готов понести наказание.

Читайте также: Путин вспомнил о русском языке в Украине, Зеленский ответил