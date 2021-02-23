В 2020 году на Донбассе ранены более 60 гражданских, среди них девять детей – миссия ООН

В 2020 году на Донбассе зафиксировала 70 случаев гибели или ранения гражданских лиц, девять детей получили ранения. Об этом сообщает в Facebook мониторинговая миссия ООН по правам человека.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается гражданские пострадали от артиллерийских обстрелов, огня из стрелкового оружия и легких вооружений, а также ударов с беспилотных летательных аппаратов.

По данным ООН, среди жертв: восемь погибших (пять женщин и трое мужчин) и 62 раненых (30 мужчин, 23 женщины, шесть девочек и три мальчика).

В миссии уточняют, что 87% пострадавших (семь погибших и 54 раненых) были зафиксированы на оккупированной территории и 13% (один погибший и восемь раненых) – на контролируемой правительством территории Украины.

Ранее сегодня сообщалось, что на оккупированный Донбасс завели подразделение снайперов ВС РФ.

Читайте также: Семь лет войны в цифрах. МИД наглядно показал последствия агрессии России – инфографика

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.