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В 2020 году на Донбассе ранены более 60 гражданских, среди них девять детей – миссия ООН

23.02.2021, 18:30
В 2020 году на Донбассе ранены более 60 гражданских, среди них девять детей – миссия ООН - Фото
Фото: Facebook миссии ООН

В 2020 году на Донбассе зафиксировала 70 случаев гибели или ранения гражданских лиц, девять детей получили ранения. Об этом сообщает в Facebook мониторинговая миссия ООН по правам человека.

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Как отмечается гражданские пострадали от артиллерийских обстрелов, огня из стрелкового оружия и легких вооружений, а также ударов с беспилотных летательных аппаратов.

По данным ООН, среди жертв: восемь погибших (пять женщин и трое мужчин) и 62 раненых (30 мужчин, 23 женщины, шесть девочек и три мальчика).

В миссии уточняют, что 87% пострадавших (семь погибших и 54 раненых) были зафиксированы на оккупированной территории и 13% (один погибший и восемь раненых) – на контролируемой правительством территории Украины.

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Наталия Медведева
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Донбасс жертвы миссия оон
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