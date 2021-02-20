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Семь лет войны в цифрах. МИД наглядно показал последствия агрессии России – инфографика

20.02.2021, 16:45
Семь лет войны в цифрах. МИД наглядно показал последствия агрессии России – инфографика - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Минобороны

Министерство иностранных дел Украины разместило в Facebook инфографику, на примере конкретных цифр рассказывающую о российских войсках на территории временно оккупированного Крыма и части Донбасса и последствиях военной агрессии РФ.

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"Семь лет назад, 20 февраля 2014 года, началась вооруженная агрессия РФ против Украины. Россия вторглась на территорию Украины. В этот день в украинский Крым начали прибывать российские военные подразделения в рамках операции по захвату полуострова", – напомнили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что по их данным, за эти семь лет военной агрессии России погибло более 13 000 человек, еще несколько десятков тысяч получили ранения и около 1,5 млн вынуждены были оставить дома и переехать.

Россия продолжает нарушать права человека на временно оккупированных территориях, в частности, в Крыму продолжаются преследования проукраинских активистов, похищения и убийства, а сама оккупация приводит к катастрофичным экологическим последствиям, разрушает культурное и историческое наследие, отметили в МИД.

  • 20 января 2021 года советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что примирение Украины и России может якобы произойти за один день, если президент РФ Путин на это пойдет.

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Дарья Мостовая
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