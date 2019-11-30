В аэропорту Борисполь задержали пассажира с гранатой: фото

Борисполь (фото - пресс-служба аэропорта)

Сотрудники службы безопасности аэропорта Борисполь обнаружили в багаже пассажира рейса "Киев – Хургада" гранату Ф1 с запалом. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

36-летнего жителя Донецка, который принес в аэропорт взрывное устройство, задержали. Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УКУ (незаконное обращение с оружием или боеприпасами). Максимальная санкция статьи – до семи лет лишения свободы.

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21 октября вблизи аэропорта Борисполь произошел выброс вредных веществ.

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Фото: отдел коммуникации полиции Киевской области