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В аэропорту Борисполь задержали пассажира с гранатой: фото

В аэропорту Борисполь задержали пассажира с гранатой: фото - Фото
Борисполь (фото - пресс-служба аэропорта)
30.11.2019, 16:15

36-летнему жителю Донецка может грозить от трех до семи лет тюрьмы

Сотрудники службы безопасности аэропорта Борисполь обнаружили в багаже пассажира рейса "Киев – Хургада" гранату Ф1 с запалом. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

36-летнего жителя Донецка, который принес в аэропорт взрывное устройство, задержали. Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УКУ (незаконное обращение с оружием или боеприпасами). Максимальная санкция статьи – до семи лет лишения свободы.

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Фото: отдел коммуникации полиции Киевской области

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граната аэропорт Борисполь ф1
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