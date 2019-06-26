В аэропорту Запорожья задержали террориста из списка Интерпола

В Запорожье пограничники задержали гражданина Таджикистана, который числится в международном розыске, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Он прилетел в Запорожье рейсом из Турции якобы с туристической целью, однако числится в базе Интерпола как член одной из известных исламских террористических организаций.
Кроме того, пограничники задержали гражданина Нидерландов, которого с 2018-го ищут правоохранительные органы Франции. Мужчина ехал на рейсовом автобусе в Варшаву через пункт пропуска Ягодын.
Информацию об иностранцах передали в украинское бюро Интерпола, самих задержанных – полиции.
29 мая пограничники задержали иностранцев, которые перепутали Украину с Францией.
Читайте также: Пограничники задержали россиянина, который ехал к боевикам: видео