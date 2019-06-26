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26.06.2019, 11:47

В аэропорту Запорожья задержали террориста из списка Интерпола

В аэропорту Запорожья задержали террориста из списка Интерпола - Фото
Фото: dpsu.gov.ua

Иностранец числится в базе Интерпола как член исламистской террористической организации

В Запорожье пограничники задержали гражданина Таджикистана, который числится в международном розыске, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Он прилетел в Запорожье рейсом из Турции якобы с туристической целью, однако числится в базе Интерпола как член одной из известных исламских террористических организаций.

Кроме того, пограничники задержали гражданина Нидерландов, которого с 2018-го ищут правоохранительные органы Франции. Мужчина ехал на рейсовом автобусе в Варшаву через пункт пропуска Ягодын.

Информацию об иностранцах передали в украинское бюро Интерпола, самих задержанных – полиции.

29 мая пограничники задержали иностранцев, которые перепутали Украину с Францией.

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Теги: пограничники, интерпол, гпсу
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