В аэропорту Запорожья задержали террориста из списка Интерпола

Фото: dpsu.gov.ua

В Запорожье пограничники задержали гражданина Таджикистана, который числится в международном розыске, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Он прилетел в Запорожье рейсом из Турции якобы с туристической целью, однако числится в базе Интерпола как член одной из известных исламских террористических организаций.

Кроме того, пограничники задержали гражданина Нидерландов, которого с 2018-го ищут правоохранительные органы Франции. Мужчина ехал на рейсовом автобусе в Варшаву через пункт пропуска Ягодын.

Информацию об иностранцах передали в украинское бюро Интерпола, самих задержанных – полиции.

29 мая пограничники задержали иностранцев, которые перепутали Украину с Францией.

Читайте также: Пограничники задержали россиянина, который ехал к боевикам: видео