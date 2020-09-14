В Австралии киты заплыли на 20 км вглубь реки, которая кишит аллигаторами - фото

Ученые полагают, что киты попали сюда из любопытства

В австралийском Национальном парке Какаду заметили нескольких горбатых китов, они заплыли на 20 км от моря. Ученые пытаются найти способ, как вернуть их обратно в море. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что река с красноречивым названием Восточный аллигатор полна крокодилов, однако они вряд ли смогут нанести какой-то вред китам, учитывая их размеры (16 м). Этот риск может возрасти, если кит застрянет на мелководье, считает правительство Северного региона.

Исследователи полагают, что одна из причин, по которой два горбатых кита могли заплыть так далеко — естественное желание исследовать окружающую среду. Скорее всего, звери попали сюда из любопытства, а в итоге заблудились.

Ученые намерены выманить китов в море при помощи подводного шума, ведь у этого вида нет эхолокации. Они могут перемещаться, используя зрение и звук.

Их численность значительно выросла в последние годы: две мигрирующие популяции Австралии, группы восточного и западного побережья, насчитывают около 70 000 особей. Рост популяции австралийских горбачей может означать, что в незнакомых местах будет больше китов.

Правительство Северного региона и федеральные власти уже создали запретную зону для лодок вдоль реки для защиты китов.

Смотрите также: Охота китов с помощью пузырьковой сети: удивительное видео

Ранее в Новой Гвинее обнаружили нашли уникальный вид собак, которые были признаны исчезнувшими.

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.