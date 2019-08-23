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В Бердянске массово отравились морепродуктами

В Бердянске массово отравились морепродуктами - Фото
Капельница (фото - pixabay.com)
23.08.2019, 10:50

Пострадавшие покупали морепродукты на ярмарке и рынке

В Бердянске  с 16 по 19 августа зарегистрирована массовая вспышка кишечных инфекций, отравились 19 человек, в том числе двое детей. Об этом Запорожский областной лабораторный центр.

"Заболеваемость связана с употреблением морепродуктов (креветки, мидии, рапаны), которые были приобретены на ярмарке в одной из торговых точек (17 человек), центральном рынке (один человек), других рынках города (один человек )", - отмечается в сообщении.

По результатам лабораторного обследования у заболевших в большинстве (восемь из 19) подтверждена галофильная инфекция, которая вызвана галофильным вибрионом (Vibrio parahaemolyticus), еще у четырех заболевания связаны с условно-патогенной флорой, у пяти больных исследования продолжаются.

  • 14 августа в Закарпатской области на свадьбе отравились 29 человек, среди которых восемь детей.
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