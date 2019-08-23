В Бердянске массово отравились морепродуктами

Капельница (фото - pixabay.com)

В Бердянске с 16 по 19 августа зарегистрирована массовая вспышка кишечных инфекций, отравились 19 человек, в том числе двое детей. Об этом Запорожский областной лабораторный центр.

"Заболеваемость связана с употреблением морепродуктов (креветки, мидии, рапаны), которые были приобретены на ярмарке в одной из торговых точек (17 человек), центральном рынке (один человек), других рынках города (один человек )", - отмечается в сообщении.

По результатам лабораторного обследования у заболевших в большинстве (восемь из 19) подтверждена галофильная инфекция, которая вызвана галофильным вибрионом (Vibrio parahaemolyticus), еще у четырех заболевания связаны с условно-патогенной флорой, у пяти больных исследования продолжаются.