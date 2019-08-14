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В Закарпатской области на свадьбе массово отравились люди

В Закарпатской области на свадьбе массово отравились люди - Фото
Капельница (фото - pixabay.com)
14.08.2019, 09:05

В результате отравления госпитализированы восемь детей

В Закарпатской области на свадьбе отравились 29 человек, среди которых восемь детей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Местные жители отравились в селе Слобода. Всего на свадьбе находились 190 человек.

"В течение 12-13 августа в Береговскую центральную районную больницу с признаками пищевого отравления госпитализированы 29 человек, из них восемь детей, которые 10 августа принимали пищу на свадьбе в ресторане "Семейный уют" в селе Слобода Береговского района", - отмечается в сообщении.

25 июля в 70-м избирательном округе, что в Сваляве, 10 членов окружной избирательной комиссии отравились салатом оливье, из-за чего ОИК долгое время не могла провести заключительное заседание.

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отравление закарпатская область
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