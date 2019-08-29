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В Береговой охране США хвалят украинские экипажи Island: фото

В Береговой охране США хвалят украинские экипажи Island: фото - Фото
Фото: Минобороны
29.08.2019, 19:13

Украинским военным морякам осталось две недели тренировок

В США продолжается подготовка украинских экипажей катеров типа Island. Начальник курса подготовки экипажей Береговой охраны США высоко оценил профессиональный уровень украинских моряков. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что сейчас украинских военные моряки завершили очередной этап обучения. В частности, они прошли подготовку по борьбе за живучесть, по эксплуатации энергетических систем, а также по навигации и связи.

Сообщается, что экипажи катеров находятся на 8-й неделе подготовки, до окончания тренировок остается две недели, при этом основные цели уже достигнуты.

Начальник курса подготовки отметил, что экипажи способны самостоятельно эксплуатировать главные двигатели, дизель-генераторы и вспомогательные системы, проводить обслуживание механизмов во время стоянки катеров.

Он добавил, что расчеты главного командного пункта успешно усвоили современные электронно-картографические навигационно-информационные системы, радары.

По словам главного тренера, сейчас экипажи сосредоточены на более сложных задачах, касающихся маневрирования во время подъема на борт маломерных быстроходных катеров Zodiac на ходу, а также подготовке катеров к отправке в Украину.

  • 27 сентября 2018 Береговая охрана США на военно-морской базе в Балтиморе передала Украине два патрульных катера типа Island.
  • Характеристики катеров: водоизмещение - 168 тонн, длина - 34 метра, скорость - до 29,5 узлов, экипаж - 16 человек, автономность - 5 суток, дальность плавания - 3000 миль. Вооружение: 25-мм автоматическая артиллерийская установка Mk 38 Bushmaster, 12,7-мм пулеметы М2НВ.
  • Катера класса Island построены на верфи Bollinger Shipyards в Локпорте (штат Луизиана) с 1985 по 1992 годы в количестве 49 корпусов (бортовые номера WPB 1301 - WPB 1349) для Береговой охраны США.

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