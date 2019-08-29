В Береговой охране США хвалят украинские экипажи Island: фото

В США продолжается подготовка украинских экипажей катеров типа Island. Начальник курса подготовки экипажей Береговой охраны США высоко оценил профессиональный уровень украинских моряков. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Отмечается, что сейчас украинских военные моряки завершили очередной этап обучения. В частности, они прошли подготовку по борьбе за живучесть, по эксплуатации энергетических систем, а также по навигации и связи.
Сообщается, что экипажи катеров находятся на 8-й неделе подготовки, до окончания тренировок остается две недели, при этом основные цели уже достигнуты.
Начальник курса подготовки отметил, что экипажи способны самостоятельно эксплуатировать главные двигатели, дизель-генераторы и вспомогательные системы, проводить обслуживание механизмов во время стоянки катеров.
Он добавил, что расчеты главного командного пункта успешно усвоили современные электронно-картографические навигационно-информационные системы, радары.
По словам главного тренера, сейчас экипажи сосредоточены на более сложных задачах, касающихся маневрирования во время подъема на борт маломерных быстроходных катеров Zodiac на ходу, а также подготовке катеров к отправке в Украину.
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