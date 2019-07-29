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В Будапеште снова арестовали украинского капитана корабля Viking

В Будапеште снова арестовали украинского капитана корабля Viking - Фото
Фото: EPA
29.07.2019, 22:13

Одессита Юрия Ц. взяли под стражу по подозрению в неоказании помощи пострадавшим

В Будапеште Верховный суд Венгрии под стражу 64-летнего одессита Юрия Ц., капитана швейцарского круизного судна Viking Sigyn. Об этом сообщает Радио Свобода. 

Украинец находился с 13 июня под домашним арестом без права покидать пределы города, имея предписание дважды в неделю появляться в офисе следователей. Адвокат задержанного Габор М. Тоут и пресс-секретарь столичного суда Ференц Раб подтвердили факт повторного взятия под стражу украинского капитана без обнародования подробностей.

Портал Police.hu сообщил, что в процессе расследования, к которому привлекли ряд экспертов, следователи снова взяли под стражу капитана-украинца по подозрению в неоказании помощи пострадавшим.

Верховный суд Венгрии решил, что июньское решение суда Будапешта освободить украинца под залог в 15 млн форинтов (более $50 000) противоречит национальному законодательству, и отменил его.

29 мая в Венгрии на Дунае опрокинулся пассажирский прогулочный катер "Русалка". Катер затонул после того, как в него врезался большой лайнер Viking Sygin. В результате погибли 26 туристов.

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будапешт кораблекрушение Viking Sygin
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