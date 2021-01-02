В Черниговской области нашли тело прокурора Офиса генпрокурора, экс-помощника Матиоса – УП

В Черниговской области возле элитного гостиничного комплекса нашли тело начальника отдела обращений граждан Офиса Генерального прокурора Евгения Котенко. Ранее он был старшим помощником военного прокурора Анатолия Матиоса. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Об обнаружении тела сообщил 1 января охранник гостиничного комплекса в селе Бреч. По его словам, тело было найдено в 500 метрах от отеля.

По предварительной информации собеседника издания, прокурор в отеле вместе с женой праздновал Новый год. Около двух часов ночи по неизвестным причинам мужчина ушел в лес, где пробыл примерно до пяти утра.

По словам источника, камера видеонаблюдения одного из домов зафиксировала, как прокурор вышел из леса, остановился и снял с себя одежду. Предварительной причиной смерти называют переохлаждение.

При осмотре тела видимых телесных повреждений не обнаружили, также не нашли и следов борьбы на месте смерти, сказал источник.

Жена Котенко, по информации УП, также работает в Офисе генпрокурора – главным специалистом отдела по работе с кадрами.

15 июля 2020 года был найден мертвым следователь СБУ по особо важным делам Роман Закладный. Нацполиция открыла уголовное дело об умышленном убийстве.

По версии следствия подозреваемые напали на следователя, чтобы завладеть его имуществом.

Вадим Ребрина

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