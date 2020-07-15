В Киеве нашли мертвым следователя СБУ по особо важным делам

Следователь СБУ Роман Закладный найден мертвым. Рассматривается версия об убийстве, естественная смерть также не исключается

В Киеве нашли мертвым следователя Службы безопасности по особо важным делам Романа Закладного. Об этом журналисту LIGA.net рассказал собеседник из СБУ.

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По словам источника, обстоятельства гибели расследует Нацполиция. Рассматривается версия об убийстве, но также не исключается и версия о естественной смерти.

Источник также добавил, что погибший "как и все следователи СБУ" так или иначе занимался делами, связанными с госизменой, финансированием терроризма и другими тяжкими преступлениями. Конкретные дела, которые вел Закладный, собеседник не назвал.

В пресс-службе Нацполиции на звонок LIGA.net пока не ответили.

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Марк Сировой

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