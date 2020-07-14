Пленки Ермака. СБУ задержала Штанько при получении $100 000
Сотрудники СБУ задержали Дмитрия Штанько. Он известен записями разговоров брата главы Офиса президента. Но задержали его по делу о мошенничестве
Сотрудники СБУ сегодня задержали Дмитрия Штанько, который мог записывать разговор с братом главы Офиса президента Денисом Ермаком. Как сообщили LIGA.net в СБУ, Штанько задержали при получении $100 000 в рамках дела о мошенничестве.
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"Сотрудники СБУ прекратили противоправную деятельность организованной преступной группы, которая подозревается в совершении мошеннических действий, 14 июля в 14:15", - сообщили в СБУ.
По данным ведомства, оперативники задержали Штанько после получения взятки в размере $100 000 "за содействие в решении вопроса с правоохранительными органами по возврату изъятого имущества".
В СБУ уточнили, что Штанько официально не работает. Дело открыто по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество).
Штанько 39 лет, он родом из Харькова, сообщали Схемы. Он окончил Харьковский национальный университет внутренних дел, владелец нескольких компаний - в сфере предоставления финансовых услуг и аграрной.
- 29 марта 2020 года народный депутат Гео Лерос опубликовал серию видео, на которых брат главы Офиса президента якобы обсуждает кадровые назначения за деньги. На следующий день САП открыла уголовное дело по "пленкам Ермака" по статье о злоупотреблении влиянием.
- 1 апреля Денис Ермак назвал опубликованные видео "нарезкой с вырванным контекстом".
- 2 апреля у Зеленского сообщили, что СБУ проверяет "обе стороны", имеющие отношение к пленкам Ермака.
- 8 апреля фигуранты "пленок Ермака" Дмитрий Штанько и Сергей Шумский рассказали в интервью о схемах брата Андрея Ермака и связях с СБУ.
- 23 апреля дело о "пленках Ермака" было передано из НАБУ в Нацполицию. Квалификация в деле была изменена с злоупотребления влиянием на мошенничество.
- 2 июня ВАКС обязал НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления "родственником высокопоставленного чиновника Офиса президента".
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