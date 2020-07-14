Пленки Ермака. СБУ задержала Штанько при получении $100 000

Сотрудники СБУ задержали Дмитрия Штанько. Он известен записями разговоров брата главы Офиса президента. Но задержали его по делу о мошенничестве

Сотрудники СБУ сегодня задержали Дмитрия Штанько, который мог записывать разговор с братом главы Офиса президента Денисом Ермаком. Как сообщили LIGA.net в СБУ, Штанько задержали при получении $100 000 в рамках дела о мошенничестве.

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"Сотрудники СБУ прекратили противоправную деятельность организованной преступной группы, которая подозревается в совершении мошеннических действий, 14 июля в 14:15", - сообщили в СБУ.

По данным ведомства, оперативники задержали Штанько после получения взятки в размере $100 000 "за содействие в решении вопроса с правоохранительными органами по возврату изъятого имущества".

В СБУ уточнили, что Штанько официально не работает. Дело открыто по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество).

Штанько 39 лет, он родом из Харькова, сообщали Схемы. Он окончил Харьковский национальный университет внутренних дел, владелец нескольких компаний - в сфере предоставления финансовых услуг и аграрной.

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Арина Толина , Петр Шуклинов

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