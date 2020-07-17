Смерть следователя СБУ. Двум фигурантам сообщили о подозрении в убийстве - ГПУ

Предполагается, что подозреваемые сначала напали на следователя, чтобы завладеть его имуществом, а потом нанесли повреждения, которые привели к смерти

Киевская местная прокуратура сообщила о подозрении двум фигурантам дела о разбойном нападении на сотрудника Службы безопасности Украины Романа Закладного и нанесении ему тяжелых телесных повреждений, которые привели к смерти, сообщает пресс-центр Генеральной прокуратуы.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

По данным следствия, 14 июля около 23:30 часов подозреваемые напали на следователя СБУ по особо важным делам, чтобы завладеть его имуществом. Один из них ударил Закладного по голове, а потом они оба забрали его мобильные телефоны, банковскую карту и сумку с документами.

Правоохранители задержали двух человек, которые могут быть причастны к совершению преступления. Они уже имели отношение к уголовному производству: один сейчас обвиняется в краже, а другой был ранее судим за умышленное причинение тяжелых телесных повреждений. По месту проживания подозреваемых нашли украденные вещи, а возле самого места происшествия - предполагаемое орудие убийства.

Сейчас решается вопрос о взятии фигурантов под стражу.

15 июля следователь СБУ по особо важным делам Роман Закладный был найден мертвым, Нацполиция открыла уголовное дело об умышленном убийстве.

Читайте также: Иностранец до смерти забил палкой одессита за долг в 300 гривен - фото

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.