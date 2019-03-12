Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
12.03.2019, 11:53

В CPJ объяснили, почему убийство Шеремета до сих пор не раскрыто

В CPJ объяснили, почему убийство Шеремета до сих пор не раскрыто - Фото
Павел Шеремет (фото - скриншот видео)

Глава Комитета защиты журналистов подчеркнул, что "CPJ не оставит это дело"

Реклама
Реклама

Убийство журналиста Павла Шеремета до сих пор не раскрыто, потому что президент Петр Порошенко или не хочет правосудия, или "есть силы, которые его сдерживают от действий по этому делу". Об этом в интервью Громадському заявил руководитель Комитета защиты журналистов (CPJ) Джоэл Саймон.

По его словам, в 2017 году Порошенко говорил о том. что будут результаты расследования, о которых он отчитается на пресс-конференции.

Реклама

"Но она (пресс-конференция – ред.) так и не состоялась. Или президент не хочет правосудия, или есть какие-то силы в Украине, которые его сдерживают от действий в этом деле", - сказал Саймон.

По его словам, то, что убийство журналиста за более чем 2,5 года не раскрыли, крайне тревожит и огорчает.

"Это очень четкий месседж для тех, кто убивает журналистов в Украине, что им все может сойти с рук, и что власть не способна расследовать такие преступления и привлечь ответственных к правосудию", - подчеркнул Саймон.

Саймон заверил, что CPJ не оставит это дело.

"Мы не остановимся. Нет разницы, сколько времени на это уйдет, но мы будем поднимать этот вопрос при каждом удобном случае. Я надеюсь, что всем людям, причастным к этому преступлению, или которые покрывают его, это не сойдет с рук. И однажды (возможно, это произойдет нескоро), они предстанут перед правосудием", - сказал Саймон.

Организация базируется в Нью-Йорке.

20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания Украинская правда Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

8 февраля 2017 года глава МВД Арсен Аваков сказал, что следствие "выявило данные" о тех, кто может быть замешан в убийстве. Виновные в преступлении до сих пор не найдены.

28 февраля 2018 года Порошенко заявил, готов создать условия для прозрачного расследования убийства Шеремета.

Отправить:
Распечатать:
Теги: CPJ, петр порошенко, убийство, Павел Шеремет, Джоэл Саймон
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 