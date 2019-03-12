В CPJ объяснили, почему убийство Шеремета до сих пор не раскрыто

Павел Шеремет (фото - скриншот видео)

Убийство журналиста Павла Шеремета до сих пор не раскрыто, потому что президент Петр Порошенко или не хочет правосудия, или "есть силы, которые его сдерживают от действий по этому делу". Об этом в интервью Громадському заявил руководитель Комитета защиты журналистов (CPJ) Джоэл Саймон.

По его словам, в 2017 году Порошенко говорил о том. что будут результаты расследования, о которых он отчитается на пресс-конференции.

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"Но она (пресс-конференция – ред.) так и не состоялась. Или президент не хочет правосудия, или есть какие-то силы в Украине, которые его сдерживают от действий в этом деле", - сказал Саймон.

По его словам, то, что убийство журналиста за более чем 2,5 года не раскрыли, крайне тревожит и огорчает.

"Это очень четкий месседж для тех, кто убивает журналистов в Украине, что им все может сойти с рук, и что власть не способна расследовать такие преступления и привлечь ответственных к правосудию", - подчеркнул Саймон.

Саймон заверил, что CPJ не оставит это дело.

"Мы не остановимся. Нет разницы, сколько времени на это уйдет, но мы будем поднимать этот вопрос при каждом удобном случае. Я надеюсь, что всем людям, причастным к этому преступлению, или которые покрывают его, это не сойдет с рук. И однажды (возможно, это произойдет нескоро), они предстанут перед правосудием", - сказал Саймон.

Организация базируется в Нью-Йорке.

20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания Украинская правда Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

8 февраля 2017 года глава МВД Арсен Аваков сказал, что следствие "выявило данные" о тех, кто может быть замешан в убийстве. Виновные в преступлении до сих пор не найдены.

28 февраля 2018 года Порошенко заявил, готов создать условия для прозрачного расследования убийства Шеремета.