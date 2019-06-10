В лагере одной из областей массово отравились дети

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В Черновицкой области госпитализировали 30 детей с симптомами отравления. Об этом сообщает местное издание АСС.

Инцидент произошел в детском лагере в Репужинцах.

Заместитель директора Черновицкого областного лабораторного центра Сергей Торский отметил, что они получили сообщение о жалобах на боль в животе и рвоту у детей.

У больных отмечалось состояние легкой тяжести. "Наблюдалась тошнота и рвота, но ситуация улучшается", - отметил глава ГУ Госпродспотребслужбы Черновицкой области Александр Александрюк.

По его словам, специалисты устанавливают причину отравления.

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