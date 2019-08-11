В Днепре машина "скорой" попала в ДТП: пять пострадавших - фото

Фото: dp.npu.gov.ua

В Днепре полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили пять пассажиров скорой помощи: четыре женщины и мужчина. Их доставили в городскую больницу.

Авария произошла 10 августа около 18:50 на регулируемом перекрестке улиц Байкальской и Академика Образцова.

Фото: dp.npu.gov.ua

"Предварительно установлено, что 28-летний водитель грузового автомобиля "Mercedes-Benz", который двигался на зеленый свет светофора, допустил столкновение с автомобилем скорой помощи, водитель которого пересекал перекресток на красный свет с включенными маячками и звуковой сигнализацией", - отметили в пресс-службе.

Фото: dp.npu.gov.ua

По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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