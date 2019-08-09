В Донбассе маршрутка попала в ДТП: восемь пострадавших – фото

Фото: facebook.com/csomvd

Полиция Луганской области устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием пассажироперевозчика в Счастье, в результате чего травмы получили восемь человек. Об этом сообщила спикер ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай в Facebook.

Сегодня на 72 километре автодороги Н-2, возле дома. №17 квартала Энергетиков города Счастье, 46-летний водитель управляя грузовым фургоном Mercedes-Benz, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault Trafic под управлением 48-летнего водителя, который перевозил пассажиров из Станицы Луганской в Северодонецк.

Фото: facebook.com/csomvd

По предварительной информации, в результате ДТП семь пассажиров Renault Trafic и водитель автомобиля Mercedes-Benz получили телесные повреждения различной степени тяжести.