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В Донбассе маршрутка попала в ДТП: восемь пострадавших – фото

В Донбассе маршрутка попала в ДТП: восемь пострадавших – фото - Фото
Фото: facebook.com/csomvd
09.08.2019, 14:08

В полиции отметили, что авария произошла в Счастье Луганской области

Полиция Луганской области устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием пассажироперевозчика в Счастье, в результате чего травмы получили восемь человек. Об этом сообщила спикер ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай в Facebook.

Сегодня на 72 километре автодороги Н-2, возле дома. №17 квартала Энергетиков города Счастье, 46-летний водитель управляя грузовым фургоном Mercedes-Benz, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault Trafic под управлением 48-летнего водителя, который перевозил пассажиров из Станицы Луганской в Северодонецк.

Фото: facebook.com/csomvd

По предварительной информации, в результате ДТП семь пассажиров Renault Trafic и водитель автомобиля Mercedes-Benz получили телесные повреждения различной степени тяжести.

  • 14 июля 2019 года под Николаевом автомобиль врезался в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов, в результате пострадало шестеро детей.
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дтп счастье перевозчик татьяна погукай
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