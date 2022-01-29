В Днепре на вокзале упала люстра, теперь их проверят на вокзалах по всей Украине

Укрзалізниця решила внепланово проверить люстры на всех железнодорожных вокзалах Украины из-за падения люстры на ж/д вокзале в Днепре. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера проходили плановые регламентные работы по замене ламп люстры центрального вокзала Днепра, сообщают в УЗ: "При поднятии люстры после чистки патронов оборвался трос, люстра упала на пол".

Там отмечают, что никто не пострадал, а работы происходили с соблюдением всех правил безопасности.

Из-за этого УЗ решила дополнительно внепланово проверить люстры на всех вокзалах. Там отмечают, что инфраструктура пассажирских перевозок, в частности вокзалов, уже много лет требует обновления, замены и инвестиций. А срок эксплуатации части оборудования подходит к концу, "поддержка его в исправном состоянии требует усиленного внимания от сотрудников".

27 января сообщалось, что Укрзалізниця потратит на консультантов 300 млн грн. Они должны будут помочь в модернизации вертикали пассажирских перевозок.

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.