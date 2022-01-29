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В Днепре на вокзале упала люстра, теперь их проверят на вокзалах по всей Украине

Цей матеріал також доступний українською
29.01.2022, 15:50
В Днепре на вокзале упала люстра, теперь их проверят на вокзалах по всей Украине - Фото
Упавшая люстра на вокзале Днепра (Фото - пресс-служба УЗ)

Укрзалізниця решила внепланово проверить люстры на всех железнодорожных вокзалах Украины из-за падения люстры на ж/д вокзале в Днепре. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

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Вчера проходили плановые регламентные работы по замене ламп люстры центрального вокзала Днепра, сообщают в УЗ: "При поднятии люстры после чистки патронов оборвался трос, люстра упала на пол". 

Там отмечают, что никто не пострадал, а работы происходили с соблюдением всех правил безопасности. 

Из-за этого УЗ решила дополнительно внепланово проверить люстры на всех вокзалах. Там отмечают, что инфраструктура пассажирских перевозок, в частности вокзалов, уже много лет требует обновления, замены и инвестиций. А срок эксплуатации части оборудования подходит к концу, "поддержка его в исправном состоянии требует усиленного внимания от сотрудников". 

  • 27 января сообщалось, что Укрзалізниця потратит на консультантов 300 млн грн. Они должны будут помочь в модернизации вертикали пассажирских перевозок.
Владислав Сердюк
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